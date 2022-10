Taxas de ocupação no Douro Vinhateiro superam níveis pré-pandemia

A pandemia trouxe impactos significativos em várias áreas de negócio principalmente no que diz respeito ao turismo. Com o fim das restrições, as taxas de ocupação no Alto Douro Vinhateiro estão já acima dos níveis pré-pandemia.

Nesta época do ano as taxas de ocupação na região encontram-se, em muitas unidades hoteleiras, nos 100%, facto que enche de alegria os responsáveis das mesmas. Segundo Paulo Santos, diretor do "The Vintage House Hotel", um grande número de turistas começou a chegar em abril e o responsável hoteleiro estima ainda que os altos níveis de ocupação deverão manter-se até ao fim do verão.

Paulo Santos garante que os visitantes escolhem o Douro muito por culpa da comida, dos vinhos e dos espaços naturais livres de grandes multidões. O "The Vintage House Hotel" proporciona aos hóspedes que assim o desejarem, um passeio de barco acompanhado de um prova de vários vinhos, desde os brancos aos tintos, passando pelo vinho do porto.

Segundo a propriedade, cerca de 1,5 milhões de garrafas de vinho do Porto e do Douro são produzidas ali anualmente sendo que 40% são para o mercado nacional e 60% destinadas ao mercado internacional.

O Douro Património da Humanidade foi a região escolhida para ser a Cidade Europeia do Vinho em 2023, e que segundo os promotores da candidatura esta é uma zona de referência no que toca à vinha, à cultura e à natureza envolvente.