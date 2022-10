Caiu para metade número de colocações de professores que pediram mobilidade por doença

O número de docentes colocados caiu para menos de metade em relação ao ano passado e esta redução deve-se à alteração dos critérios que passaram a limitar, por exemplo, a distância das transferências destes professores para perto de casa.

Cerca de sete mil e quinhentos professores pediram para mudar de estabelecimento de ensino por motivo de doença, mas só quatro mil conseguiram ser colocados. Este número representa menos de metade das colocações comparativamente a 2021.

Helena Pereira é um desse exemplos, a docente pediu para mudar de escola para poder estar mais perto do filho que sofre de uma doença rara e necessita de apoio constante, mas o seu pedido não foi atendido. Esta redução de colocações por mobilidade de doença é explicada com as novas regras impostas que definem uma distância mínima de 50 quilómetros entre a residência e a escola para a qual o docente pede transferência.

O Sindicato de Professores do Norte garante que esta é uma decisão que em nada beneficia a vida dos professores e do ensino e irá consequentemente "criar instabilidade nas famílias e nas escolas".

A taxa média de ocupação mais alta regista-se nos quadros de zona pedagógica das regiões Norte e Centro, em que os professores transferidos em mobilidade por doença representam entre 65% e 83% da capacidade de acolhimento das escolas.