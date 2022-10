Colisão entre bicicleta e autocarro em Monção provoca um morto

Um cidadão espanhol, de 43 anos, que circulava numa bicicleta morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão com um autocarro no concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção explicou à agência Lusa que a colisão fatal ocorreu, pelas 11:40, na Estrada Municipal 1124, que liga as localidades de Badim e Couço.

No local estiveram uma ambulância dos bombeiros, um veículo de desencarceramento, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Valença e uma patrulha da GNR.

A VMER e o helicóptero de Viana do Castelo também chegaram a ser acionados, mas foram depois desmobilizados.