Incêndio em Silves dominado mas trabalhos de rescaldo mantêm-se

Depois de dias de sobressalto, o incêndio no concelho de Silves está em fase de rescaldo mas no terreno continuam centenas de operacionais em vigilância total para evitar reacendimentos.

O fogo já não ameaça nenhuma localidade em Silves mas tanto os bombeiros como a população mantêm-se alerta. Estão a ser feitos trabalhos de prevenção para evitar reacendimentos e os populares tentam agora regressar à normalidade.

Vários habitantes ajudaram no combate às chamas e um café em Azilheira, um aldeia da região, serviu como refúgio para os bombeiros que necessitavam de bens alimentares durante as operações no terreno.

O incêndio chegou mesmo a ameaçar várias habitações e centenas de pessoas tiveram de ser evacuadas devido ao risco das chamas poderem consumir as suas habitações. Uma casa chegou mesmo a ser "apanhada" pelas chamas e não escapou à destruição, assim como 1600 hectares de serra que agora pintam um cenário negro na região de Silves.