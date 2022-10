Incêndios da Trofa e Sabugal já estão extintos mas operacionais mantém-se alerta

Os incêndios da Trofa e do Sabugal que ontem à tarde preocupavam as autoridades foram dominados de madrugada. Nos dois concelhos, os operacionais mantêm-se no terreno a fazer vigilância.

No Sabugal as chamas não chegaram a ameaçar habitações ao contrário de há seis anos, quando o incêndio que por ali lavrou destrui várias casas. O alerta foi dado às cinco da tarde desta terça-feira e para combater as chamas os operacionais tiveram de proceder à técnica de contrafogo que resultou na extinção do incêndio ao início da madrugada. Durante esta quarta-feira, mesmo apesar da extinção das chamas, 100 bombeiros ainda se encontram no local de modo a precaver qualquer situação de reacendimento.

Por outro lado, na Trofa várias casas foram ameaçadas pelo fogo que teve início numa zona de mato mas que rapidamente escalou de intensidade. Tal foi a dimensão que as chamas atingiram, que tiveram de ser mobilizados 200 operacionais. O incêndio escalou de proporções e alastrou-se ainda ao concelho de Santo Tirso.