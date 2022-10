Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta quarta-feira Augusto Santos Silva para um almoço no Palácio de Belém. O encontro antes das férias entre as duas principais figuras do Estado já era um hábito, mas neste caso aconteceu a pedido do Presidente da Assembleia da República.

O almoço durou exatamente uma hora e meia e não foram dados pormenores sobre a conversa.

"Espero que o Presidente da República tenha chamado a atenção a Augusto Santos Silva sobre o que se passou na Assembleia da República e o que se está a passar", disse o presidente do Chega, André Ventura.

Citando várias fontes, os jornais Expresso e Observador garantem que durante todo o almoço nem uma vez se falou de André Ventura nem dos incidentes que tem protagonizado com o presidente do Parlamento.

O almoço, confirmado só esta semana, já é habitual nesta altura do ano entre os presidentes da República e da Assembleia. Mas veio na sequência de pedido de Santos Silva, que nada tem a ver com o partido de André Ventura.