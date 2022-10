Milhares de jovens participam nas atividades de verão da Universidade do Porto

Quase três mil jovens estão a participar na Universidade Júnior, o programa de cursos de verão da Universidade do Porto que promove mais de uma centena de atividades.

O programa da 16ª edição da Universidade Júnior promovida pela Universidade do Porto possui mais de 100 atividades onde muitos jovens têm a oportunidade de descobrir e alimentar a sua vocação.

Este ano participam 2700 jovens do 5.º ao 11.º anos, e durante o verão vão adquirir conhecimentos em áreas como ciência, arte, saúde, desporto e muito mais.

Esta iniciativa foi criada com o intuito de ajudar os jovens mais velhos a escolher o curso que irão ingressar no ensino superior e também a cativar alunos de modo a escolherem a Universidade do Porto como instituição de ensino superior. Muitos dos que por ali passam garantem que esta experiência ajuda a tomar uma decisão na hora da candidatura à universidade.