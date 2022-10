Pedro Nuno Santos responsabiliza PSD por atraso nas obras do aeroporto de Lisboa

Quando questionado sobre o novo aeroporto de Lisboa, Pedro Nuno Santos disse esta terça-feira que nada tem "a dizer sobre esse tema".

Mas, entretanto, o líder do PSD lançou um desafio ao Governo.

"Antes de decidir a localização do novo aeroporto, e até a modalidade que se quer seguir, faça-se já as obras no aeroporto da Portela, já se podiam ter feito, aliás, no tempo que era mais propício - que foi o tempo da pandemia", disse Luís Montenegro, considerando que "o Governo esteve a dormir".

Perante as críticas de Montenegro, o ministro das Infraestruturas acabou por quebrar o silêncio na manhã desta quarta-feira.

"Dormir não. Nós estivemos a trabalhar, se há coisa que nós fazemos é trabalhar", defendeu Pedro Nuno Santos, considerando que o PSD não se pode "pôr fora da fotografia".

O ministro garantiu ainda que a solução para o aeroporto de Lisboa está atrasada 50 anos e não apenas desde 2015, ano em que o PS assumiu o Governo.