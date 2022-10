Suspeito de tentativas de homicídio e tráfico de droga detido no Porto

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de vários "crimes graves" praticados no Grande Porto, como duas tentativas de homicídio, tráfico de droga, falsificação de documentos e condução perigosa, que se encontrava em fuga desde fevereiro, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que o homem, de 33 anos, está "indiciado pelos crimes de tráfico de estupefacientes, dois de homicídio qualificado na forma tentada, um de condução perigosa de veículo rodoviário, um de falsificação de documento agravado e um de posse de arma proibida".

No âmbito de uma investigação em curso, acrescenta, foi dado cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público.

O detido "encontrava-se em fuga desde 28 de fevereiro, depois de ter escapado a uma abordagem policial onde colocou em perigo a integridade física de dois elementos" da PJ, que apenas não foram atropelados devido a "rápidos reflexos", conta.

Segundo a PJ, "no decurso da fuga, em condução perigosa, [o arguido] desrespeitou todas as regras de trânsito, circulando em contramão a grande velocidade, em sentido contrário, pondo em perigo terceiros utentes da via pública".

No âmbito da busca realizada a casa do suspeito, "que se seguiu à fuga", a PJ apreendeu "elementos de prova da atividade continuada de tráfico de estupefacientes e de outros crimes", designadamente 600 gramas de liamba, 100 gramas de haxixe, porções de drogas sintéticas, um automóvel "com indícios de viciação", uma pistola 'caneta', um GPS, um drone e minicâmaras que usava "para apoio nas práticas ilícitas em investigação".

Depois de presente a primeiro interrogatório, o homem, que tem já antecedentes criminais por tráfico de droga, tem agora que se apresentar diariamente no posto policial da sua área de residência.