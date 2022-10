Câmara de Alcácer do Sal alvo de buscas

As instalações da Câmara Municipal de Alcácer do Sal foram alvo de buscas. A Polícia Judiciária (PJ) confirma as diligências, mas não revela o que está na origem da investigação.

À SIC, uma fonte diz que os inspetores terão levado documentação relacionada com dois concursos para chefes de divisão, um deles ganho pela mulher de um vereador, o outro pela mulher do líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal, o partido que governa a Câmara há três mandatos.

A SIC pediu esclarecimentos à autarquia, mas não obteve resposta até ao momento.