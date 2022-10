Governo espera que possibilidade de pagar mais ajude a resolver falta de médicos

No final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra Mariana Vieira da Silva disse esperar que depois de publicado o diploma sobre a remuneração das horas suplementares seja mais fácil preencher a falta de médicos.

"O Governo nomeou uma comissão que tem procurado fazer o acompanhamento da situação e a gestão no território desta realidade. Um dos elementos fundamentais para essa gestão era a existência de uma possibilidade de poder pagar mais aos médicos do SNS em horas extraordinárias em detrimento do recurso a contratação de prestação de serviços", destacou a ministra.

Esse diploma foi publicado esta semana e faz agora parte de um conjunto de instrumentos que podem ser utilizados por esta equipas que estão a gerir a situação

"A expectativa do Governo é que com o recurso a este instrumento e com o trabalho de rede, seja possível responder aos problemas que temos, sendo certo que um dos elementos fundamentais é a transparência quanto aos serviços que estão abertos e em funcionamento" e o seu contrário, salientou Mariana Vieira da Silva.

O compromisso do Governo, reforçou, sobre o fecho dos serviços de urgência de obstetrícia é que informação clara sobre os encerramentos seja prestada aos utentes.