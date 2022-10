Santos Silva volta a falar sobre possível candidatura à Presidência da República

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos SIlva, mantém em aberto a hipótese de ser candidato nas próximas eleições presidenciais.

Numa entrevista ao Expresso, que é publicada esta sexta-feira, o presidente da Assembleia da República diz que o pior seria fazer tabu sobre o tema, sublinhando que não abdica de nada, recusando-se a renunciar a qualquer dos seus direitos, nomeadamente o de ser candidato.

Sobre as polémicas com Chega, diz que tem sido muito contido no exercício de funções.