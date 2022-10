Defesa dos inspetores do SEF admitem recorrer ao Constitucional e instâncias internacionais

O Supremo Tribunal de Justiça manteve as penas de nove anos de prisão aplicadas aos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) condenados pelas agressões que levaram à morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. A defesa de um dos inspetores admite recorrer para o Constitucional e a instâncias internacionais.

No acórdão, com mais de 500 páginas, os juízes conselheiros entendem que não há diferenças no grau de culpa entre os três inspetores do SEF. Por essa razão, manteve as penas de nove anos de prisão para todos.

O Supremo fala em negligência inconsciente e afirma que as agressões eram “o propósito [dos arguidos] e alcançaram-no, fazendo uso ainda de uma supremacia numérica [três contra um]”.

Dizem os conselheiros que os três inspetores do SEF, em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, não tomaram as providências necessárias para evitar a morte e apontam ainda o dedo a quem teve conhecimento das agressões e nada fez.

As defesas já reagiram ao acordo. Falam em inconstitucionalidades e admitem recorrer também para instâncias internacionais.

Ihor Homeniuk morreu à guarda do SEF, em março de 2020, por asfixia lenta, segundo a acusação, após agressões a pontapé e com bastão, que causaram a fratura de oito costelas, e uma paragem cardiorespiratória.