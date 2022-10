Incêndio de Vila Pouca de Aguiar está praticamente extinto

O incêndio de Vila Pouca de Aguiar está praticamente controlado e, nesta altura, tem apenas uma frente que já não causa preocupação.

O incêndio que destruiu mais de 1.500 hectares de floresta está praticamente extinto e já não representa uma ameaça, contrariamente a outros momentos em que as chamas chegaram a ameaçar populações. O comandante distrital de operações de socorro de Vila Real (CODIS) disse esta sexta-feira que entre 90 a 95% do perímetro do incêndio já se encontra em fase de consolidação e vigilância.

O fogo teve início na quarta-feira e na última noite não deu descanso aos operacionais destacados no local. O esforço traduziu-se na extinção das chamas durante a manhã desta sexta-feira, mas no local ainda permanecem 400 bombeiros em modo de prevenção.

Este incêndio ficou marcado pelo vento forte que dificultou o combate ao fogo, que ameaçou a população e também os paióis onde estão quase uma tonelada de explosivos.