Sindicatos protestam no hospital de Braga por melhores condições no SNS

O Hospital de Braga continua a enfrentar os mesmos problemas e, esta sexta-feira, a urgência de obstetrícia esteve novamente fechada.

Desta vez, foram apenas 12 horas de encerramento, ao contrário das 24 que têm sido habituais. Mesmo assim, entre as 8:00 e as 20:00 desta sexta-feira, em Braga, as grávidas voltaram a ter as portas da urgência de obstetrícia fechadas.

Um problema que se repete e que levou agora a União de Sindicatos a protestar à porta do hospital para pedir mais investimento.

Nos últimos meses, o hospital de Braga perdeu 10 obstetras por reforma ou rescisão de contrato, uma médica vai sair no final de julho e há ainda três especialistas de baixa.

Abriram entretanto quatro vagas para a especialidade, mas apenas duas foram preenchidas.

A União de Sindicatos exige respostas do Governo, mas exclui o regresso a uma parceria público-privada, como aquela que existia no hospital de Braga até 2019.