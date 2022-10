Urgência de obstetrícia do Hospital de Braga encerra pela 12.ª vez desde junho

No Hospital de Braga, a urgência de obstetrícia vai encerrar novamente, acumulando já 12 fechos em cerca de dois meses. Já o Hospital de Aveiro também regista constrangimentos, com a urgência de obstetrícia a fechar no próximo domingo.

Esta sexta-feira, o serviço de urgência de obstetrícia em Braga por 12 horas, reabrindo às 20:00. O hospital perdeu nos últimos meses, 10 obstetras por reforma ou rescisão de contrato, um outra médica sai no final deste mês e há ainda três especialistas de baixa. A urgência do Hospital de Aveiro esteve fechada por 24 horas, reabriu esta sexta-feira, mas volta a encerrar no domingo, entre as 08:30 e as 20:30.

