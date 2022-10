Urgências de obstetrícia em Aveiro voltam a fechar no domingo

Sucedem-se os encerramentos também no Hospital de Aveiro. A Urgência de Obstetrícia e Ginecologia reabriu, esta sexta-feira, após ter estado encerrada na quinta-feira e, já se sabe, vai voltar a fechar no próximo domingo.

O abre e fecha da urgência de obstetrícia e ginecologia está a provocar ansiedade a algumas utentes que se aproximam ou que estão perto do fim da gestação.

O serviço fechou na quinta-feira por 24 horas e volta encerrar domingo entre as 8:30 e as 20:30. Os responsáveis do Hospital de Aveiro ainda não conseguiram preencher todas as escalas do mês de agosto, já que faltam médicos para os horários noturnos.

Sempre que o serviço encerrar, em caso de emergência, as grávidas devem contactar o 112. Nesse caso, as alternativas são os hospitais de Coimbra e de Santa Maria da Feira.