Emigrantes recebidos com conselhos rodoviários e cuidados a ter com o fogo

A iniciativa realizada na principal fronteira terrestre de Portugal contou, na manhã deste sábado, com a participação do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, e da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, entre outros responsáveis.

Os emigrantes que este sábado entram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, estão a ser recebidos com conselhos sobre os cuidados que devem ter para evitar acidentes rodoviários e incêndios florestais.

Na abordagem a algumas famílias de emigrantes, os dois membros do Governo deram as boas vindas a Portugal e não pouparam nos conselhos.

"Muito bem-vindos, é um gosto ter-vos cá, e desejamos que tenham uma boa viagem, em segurança. A prioridade é Portugal (...), mas que também seja uma prioridade à vida. Desfrutem bem do nosso país", desejou Paulo Cafofo a um casal oriundo de França.

A seu lado, a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, apelou a "muito cuidado na estrada" e a um "cuidado especial" com "a questão dos incêndios florestais".

"Sempre que estejam perto da floresta, nos espaços rurais, ter muito cuidado. Não utilizar o lume, não usar maquinaria", apelou a governante.

Já em declarações aos jornalistas, Patrícia Gaspar deixou os principais conselhos para este fim de semana, que é de alto risco de incêndio, devido às temperaturas elevadas: "Sublinhar a importância de adequarmos todos o nosso comportamento aos espaços florestais, aos espaços rurais. Implica não usar fogo, implica não usar máquinas, implica não fumar, implica retirar da floresta todo e qualquer risco de incêndio florestal".

"Porque sabemos que com as condições em que estamos, com a floresta com este nível de secura, qualquer pequena ocorrência, qualquer pequena ignição, rapidamente se transforma num incêndio de grande violência, de grande progressão, de grande severidade. E isso é o que temos todos que evitar", rematou.