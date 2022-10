Jovem de 21 anos morre afogado na praia de Santo Amaro de Oeiras

Um jovem de 21 anos, natural de São Tomé e Príncipe, morreu hoje afogado na praia de Santo Amaro de Oeiras, no concelho de Lisboa, após alegadamente se ter sentido mal, divulgou a Autoridade Marítima Nacional.

"A vítima (...) foi resgatada para terra, em estado inconsciente, pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, onde de imediato iniciaram as manobras de reanimação, com recurso ao Desfibrilhador Automático Externo (DAE)", explicou esta força policial, num comunicado.

Após a chegada dos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, estes continuaram as manobras de reanimação à vítima, não tendo sido possível reverter a situação, tendo sido declarado o óbito no local, acrescentou a mesma fonte.

A Autoridade Marítima Nacional adiantou também que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima está a "prestar apoio aos familiares da vítima".