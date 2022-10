Urgências de obstetrícia e ginecologia: encerramentos e reaberturas

Os constrangimentos nos serviços de obstetrícia e ginecologia deverão manter-se durante o fim de semana. A falta de médicos para o cumprimento das escalas obriga a que as urgências e blocos de partos sejam encerrados. O Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, é dos que apresenta uma situação mais complicada, também devido à ameaça de demissão em bloco.

O mesmo dia em que reabre o serviço de urgência no Hospital São Francisco Xavier esta manhã, a partir das 21:00 volta a fechar, mas para o bloco de partos.

De acordo com a plataforma do SNS, a urgência de obstetrícia do Hospital de Aveiro encerra no domingo, entre as 08:30 e as 20:30.

O bloco de partos do Centro Hospitalar do Barreiro encontra-se encerrado até às 21:00 e volta a abrir às 09:00.