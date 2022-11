Despiste de um motociclo no Fundão provoca um morto

Um homem de 75 anos morreu este domingo na sequência de um despiste do motociclo em que seguia, disse à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários do Fundão.

"Quando os bombeiros chegaram ao local, o senhor estava em estado grave, ainda tentámos a reanimação, mas à chegada da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] da Covilhã, o médico acabou por declarar o óbito no local", contou Vítor Duarte.

O adjunto do comando explicou ainda que o homem, de 75 anos, "era o único ocupante e envolvido no acidente" que aconteceu junto à localidade "onde o senhor residia, em Orca, apesar de ser emigrado e fazer vida entre um lado e outro".

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à agência Lusa que o alerta foi dado às 16:17 e, no local, na Estrada Nacional 239, no quilómetro 10, na localidade de Orca, estiveram 11 operacionais apoiados por quatro veículos.