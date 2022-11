Homem de 61 anos morre afogado no rio Douro em Marco de Canavezes

Um homem de 61 anos morreu afogado este sábado no rio Douro, junto ao cais do Vimieiro em Marco de Canavezes, depois de ter ficado inconsciente na água, avançou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado pelas 18:12 através da GNR para a presença de uma pessoa inconsciente na água no rio Douro, junto ao cais do Vimieiro, no concelho de Marco de Canavezes, distrito do Porto, explicou a força policial em comunicado.

“A vítima foi resgatada para terra por populares que se encontravam na zona, que iniciaram manobras de reanimação até à chegada do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses”, referiu a AMN.

Após várias tentativas de reanimação, por parte dos elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM, acrescentou a mesma fonte.

Além das equipas de socorro, elementos da GNR também estiveram presentes no local, adiantou ainda a AMN no comunicado.