Um morto em despiste de ligeiro que caiu ao rio em Cabeceiras de Basto

Um homem de 90 anos morreu no sábado à noite na sequência do despiste de um ligeiro, que caiu a um rio em Abadim, no concelho de Cabeceiras de Basto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil de Braga.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga explicou que a viatura ligeira tinha dois ocupantes e que o despiste resultou ainda num ferido ligeiro.

A vítima mortal é um homem de 90 anos, acrescentou.

A viatura em que seguiam despistou-se e caiu por uma ribanceira até um rio, referiu a mesma fonte.

No local estiveram corporações de bombeiros locais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma ambulância do INEM, num total de 18 operacionais com o apoio de cinco viaturas.

A GNR também se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência, adiantou ainda a mesma fonte.