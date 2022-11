Caso único em Portugal: médico de 70 anos doa rim a desconhecido

Um médico de 70 anos doou um rim a um desconhecido que estava na lista de espera para um transplante.

Com uma carreira de 47 anos como nefrologista, Domingos Machado tem uma visão clara dos papéis de médico e de insuficiente renal.

A pedido do dador, a cirurgia decorreu no Hospital de Santo António, no Porto, onde, no ano passado, foram feitos 120 transplantes. O procedimento foi bem sucedido e permitiu que mais dois doentes saíssem da lista de espera.

O médico reformado teve alta ao fim de três dias e faz uma vida sem limitações.