Estatuto do SNS "fica aquém das necessidades" e deixa o Governo "isolado", diz BE

O BE criticou as "prioridades completamente erradas" do estatuto do SNS, promulgado esta segunda-feira com dúvidas pelo Presidente da República, considerando que não apresenta qualquer inovação em relação às opções do Governo que tem resultado num "falhanço rotundo".

À SIC Notícias, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, lamentou que haja conteúdos que "ficam aquém das necessidades". Para além das falhas apontadas, considera ainda que Governo ficou isolado com as críticas que Marcelo fez ao diploma, apesar de o promulgar.

Pedro Filipe Soares criticou também o período de 180 dias que o Executivo de António Costa estipulou para a implementação do estatuto do SNS a contar da sua entrada em vigor.