"Enfermeiros estão cansados e desmotivados", alerta líder sindical

Os sindicatos que representam os enfermeiros saíram satisfeitos da reunião no Ministério da Saúde, mas para já ainda não há um acordo. No final do encontro, o presidente do sindicato dos enfermeiros afirmou que os profissionais estão exaustos devido à falta de gestão de recursos humanos.

O presidente do Sindicato Independente dos profissionais de enfermagem, Fernando Parreira, assume que os representantes sindicais saíram "mais satisfeitos" da reunião, depois do Ministério da Saúde ter admitido que existem problemas a ser resolvidos. Fernando Parreira assume que está esperançoso de que na próxima reunião marcada para dia 24 de agosto, possa haver uma solução para as reivindicações dos profissionais de saúde.

Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, "atacou" o Ministério da Saúde, dizendo que a situação de instabilidade na saúde que os hospitais portugueses atravessam, não é novidade. O líder sindical aponta a falta de estratégia de recursos humanos como a principal causa do cansaço e da desmotivação dos enfermeiros. Pedro Costa afirma ainda que os principais lesados pelas falhas na saúde são os utentes.