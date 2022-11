Chega pede apreciação do novo estatuto do SNS e explica porquê

André Ventura disse esta quinta-feira que os "motivos fundamentais" para o partido pedir a revisão do diploma do estatuto do SNS são a eventual inconstitucionalidade, o ser "concentracionário" e a sua transparência.

Entendemos que é importante que um diploma como este não fique assim, por discutir. Há três motivos que nos levaram a fazer este pedido. O primeiro é termos dúvidas claras da sua constitucionalidade e da sua legalidade

O outro, continuou, e "é uma dúvida também levantada pelo Presidente da República", é o facto de ser "altamente concentracionário" já que, no seu entender, é um "estatuto do SNS que vai concentrar em vez de descentralizar e esse é um problema sério que este diploma trata, ou não trata".

E, finalmente, a questão da transparência. Nós sabemos que há um nível e um número de fraude brutal no SNS e este diploma ao não criar mecanismos de fiscalização, vai-se dar a mais corrupção e a mais fraude