Hospitais e centros de saúde vão poder contratar sem pedir autorização

Os hospitais vão passar a ter autonomia para contratar e investir, mas os investimentos superiores a 2,5 milhões de euros continuam a precisar de autorização do Ministério das Finanças.

Quando o novo estatuto do SNS entrar em vigor, os gestores hospitalares e dos centros de saúde vão poder contratar recursos humanos sem ter de esperar por autorização do Ministério das Finanças.

As contratações podem ser para substituição temporária de profissionais que estejam, por exemplo de baixa, mas também para substituir quem se reformou e deixou vaga aberta no quadro de pessoal.

A autonomia dos hospitais permite também investimentos até 2,5 milhões de euros sem necessidade de pedir autorização.

O novo estatuto do SNS já foi publicado em Diário da República. E explica ainda que quem aderir à dedicação plena terá, além de um acréscimo no ordenado, prémios de desempenho.

Será obrigatória para todos os diretores de serviço que terão de acordar com a administração do hospital um contrato com metas para três anos que se traduzam em ganhos na qualidade, acesso e eficiência dos cuidados prestados aos doentes.

Ficam proibidos de ter qualquer tipo de cargo fora do hospital.

Para os restantes médicos, a dedicação plena será opcional, mas também impõe metas.

Com o novo estatuto, os profissionais de saúde passam a ter direito a apoio jurídico em caso de processos judiciais por ofensas à integridade física e psíquica.