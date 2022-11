Circulação interrompida na Linha Azul do Metro de Lisboa de 11 a 15 de agosto

A circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa vai ser interrompida entre as estações Jardim Zoológico e Parque, de 11 a 15 de agosto. Nesse período, a circulação será efetuada entre as estações Reboleira/Laranjeiras e Marquês de Pombal/Santa Apolónia. As alterações da circulação devem-se a trabalhos de beneficiação da via férrea, informou o Metropolitano de Lisboa em comunicado enviado à redação.

Assim, as estações Jardim Zoológico, Praça de Espanha, S. Sebastião e Parque (linha Azul) estarão encerradas de 11 a 15 de agosto. A estação São Sebastião da linha Vermelha mantém-se em funcionamento.

No mesmo período, os postos de atendimento da estação Jardim Zoológico vão estar encerrados. Para o levantamento dos cartões Navegante pedidos nessa estação, a empresa informa que os clientes deverão deslocar-se à estação Marquês de Pombal e dirigir-se ao posto Cartão Urgente. Assuntos relacionados com o Posto Navegante, será necessário recorrer aos outros postos Navegante nas estações Entre Campos (linha Amarela) e Alameda (linha Vermelha).

Como alternativa, recomendam-se as carreiras da Carris 746 (M. Pombal – Est. Damaia) e 726 (Sapadores – Pontinha/ Centro).

A circulação será retomada na totalidade da Linha Azul às 6:30 de dia 16 de agosto.