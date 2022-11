Junta de freguesia da Misericórdia proíbe esplanadas em várias ruas durante a noite

As esplanadas na freguesia da Misericórdia, em Lisboa, têm de fechar agora, 23:00, a partir desta quinta-feira. Os moradores têm protestado contra o barulho, a diminuição de segurança e o agravamento da sujidade nas ruas. Por esta razão, a junta decidiu que as esplanadas no eixo da rua de São Paulo, rua da Boavista e largo Conde Barão terão de encerrar durante a noite.

Esta decisão da autarquia não agrada aos comerciantes. Consideram a nova regra “discriminatória”, porque a decisão não abrange outras ruas da zona. Acusam a presidente da junta de não ter dialogado com os comerciantes e afirmam que vão “até onde for possível” para reverter a nova regra.