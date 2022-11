Policiamento nas ruas do Porto: associação sindical critica medidas do Governo 

A Associação de Bares da Zona Histórica do Porto diz que há falta de policiamento noturno na cidade.

Na semana passada, a PSP inaugurou duas esquadras móveis, mas a Associação Sindical dos profissionais da polícia critica a medida.

A unidade móvel de atendimento da PSP vai operar em cinco locais do Porto, durante o período da tarde e noite, com o objetivo de "aproximar" os agentes dos cidadãos e turistas.

No concelho do Porto serão cinco os locais onde a unidade móvel de atendimento vai operar, nomeadamente, na Praça da Batalha, na Praça Gomes Teixeira, na Estação da Trindade, na rua da Estação (próximo da Estação de Campanhã) e na rua do Molhe (na interceção da Avenida Montevideu junto à praia da Foz).