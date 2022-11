Quase 5 milhões de cigarros apreendidos no Porto de Sines

Quase cinco milhões de cigarros que estavam “sofisticadamente dissimulados” num contentor com mercadoria originária de Singapura foram apreendidos, na quarta-feira, no Porto de Sines (Setúbal), revelou hoje a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Em comunicado, a AT indicou que, na ação levada a cabo pela delegação aduaneira de Sines, foram apreendidos 4.872.000 cigarros da marca Englishman, que se encontravam “sofisticadamente dissimulados num contentor com mercadoria originária de Singapura”.

O contentor, descarregado no Porto de Sines no final do passado mês de julho, foi “sujeito a controlo não intrusivo”, disse.

A AT apurou a “elevada probabilidade de desconformidade entre a mercadoria declarada, ‘construções metálicas’, e a mercadoria efetivamente acondicionada no contentor”.

Perante estes “indícios de tentativa de fraude de introdução de mercadoria [na União Europeia], de forma ilícita, foi realizado controlo físico da carga”, lê-se no comunicado disponibilizado no Portal das Finanças.

Na operação, foi constatado “que se tratava de tabaco, dissimulado em oito paletes, as quais aparentemente continham perfis de metal e onde foram ocultados pacotes contendo quase cinco milhões de cigarros”.

“A mercadoria foi de imediato apreendida tendo sido instaurado o competente procedimento criminal”, avançou a AT.

A apreensão permitiu evitar a evasão de cerca de um milhão de euros, dos quais cerca de 900 mil euros respeitam ao Imposto sobre o Tabaco e IVA.

De acordo com a AT, a operação foi selecionada como resultado da análise dos dados declarados, aos quais foram aplicados métodos e técnicas de análise de risco desenvolvidas no âmbito da luta contra a fraude, evasão aduaneira e fiscal e os tráficos ilícitos.