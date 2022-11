Câmara de Lisboa autorizou festa em Monsanto quando o país estava em situação de alerta

A Câmara de Lisboa autorizou uma festa no Parque Florestal de Monsanto quando o país estava em situação de alerta e a circulação nos espaços florestais estava proibida. A oposição pediu esclarecimentos ao presidente da Câmara, Carlos Moedas.

De 18 e 21 de julho, o Parque Florestal de Monsanto estava encerrado. A Polícia Municipal vedou o acesso e patrulhou a zona. Portugal estava em siutação de alerta por causa do risco de incêndio e era proibido aceder, circular ou permanecer nos espaços florestais.

As restrições não foram para todos. A Câmara permitiu uma exceção para a festa "deejay Kamala 360", no espaço A Pateira, no Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda, junto ao Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa. Aconteceu no dia 20 de julho.

De acordo com o Expresso, o pedido de exceção foi feito pelo próprio DJ. Uma festa para 300 a 400 pessoas entre as 18h00 e as 22h00. O email chegou aos serviços já depois da meia noite do dia do evento e foi respondido...20 minutos depois. A autarquia pedia aos serviços uma análise urgente, que aconteceu às 13h00. O vereador da Proteção Civil, Ângelo Correia, dizia concordar e autorizar a realização do evento.

Num esclarecimento enviado depois da publicação da notícia do Expresso explica que "o evento não dependia da autoriação da Câmara" e que apenas soliticou aos serviços uma avaliação dos riscos.

Bloco de Esquerda, PCP e PS dizem que a situação é "grave" e exigem esclarecimentos ao presidente da Câmara, Carlos Moedas.

Por causa da situação de alerta por causa dos incêndios, o governo proibiu a realização do festival SBSR no Meco e também impôs restrições à concentração motard de Faro.

Em resposta, a CML diz que o trânsito foi condicionado para não passar pelo parque florestal e que a Polícia Municipal e os Sapadores Bombeiros de Lisboa estiveram presentes no evento.