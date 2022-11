Homem morto a tiro em rua de Sintra

Um homem com cerca de 30 anos foi morto esta sexta-feira a tiro numa rua da Serra das Minas, no concelho de Sintra, com os suspeitos a terem-se colocado em fuga.

No local estiveram elementos das equipas de intervenção rápida e do grupo operacional cinotécnico, além do carro patrulha da esquadra da PSP da área.

Quando as forças de segurança chegaram ao local os suspeitos já se tinham colocado em fuga.

Estiveram ainda na assistência à vítima os Bombeiros de Algueirão e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amadora-Sintra, tendo sido o óbito declarado no local.

Por se tratar de um crime de homicídio, o caso passou para a Polícia Judiciária (PJ), referiu ainda a PSP.