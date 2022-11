Um morto e dois feridos, um em estado grave, em colisão rodoviária na zona de Azeitão

Uma vítima mortal e dois feridos, um deles em estado considerado grave, é o balanço de uma colisão entre um motociclo e um automóvel ocorrida hoje na zona de Azeitão, Setúbal, revelou a Proteção Civil



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta para esta colisão foi dado às 12:08.

O acidente entre o motociclo e o veículo ligeiro de passageiros aconteceu na Estrada Nacional 379 (EN379), a variante existente fora da localidade de Azeitão, mais precisamente "junto ao cruzamento com a Rua Sociedade Filarmónica Azeitonense", disse.

A fonte não soube especificar o sexo nem as idades da vítima mortal e dos feridos, dos quais um leve e um grave.

Por volta das 13:00, as vítimas ainda se encontravam no local, mas os feridos iriam ser transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, enquanto o morto também iria ser levado para os serviços de medicina legal da mesma unidade.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR remeteu para mais tarde esclarecimentos sobre este acidente.

A EN379, na zona da colisão, está com "trânsito condicionado", segundo o CDOS.

Para o local, foram mobilizados 18 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São Bernardo.