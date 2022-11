Greve nos registos: "Estou aqui desde as três da manhã"

Os trabalhadores dos registos e notariado cumprem esta segunda-feira o terceiro de oito dias de greve - vão estar parados todas as segundas e sextas-feiras até ao fim do mês, por melhores condições laborais e salários mais justos.

"Estou aqui desde as três da manhã a tentar a minha senha. O que mais me revolta é a quantidade de senhas que é muito reduzida para bastantes pessoas que querem obter a nacionalidade", disse uma das pessoas que se deslocaram à loja de cidadão ainda de madrugada, para guardar lugar e garantir uma das cinco senhas disponíveis para pedido de nacionalidade.

Os trabalhadores de registos e notariado fazem greve todas as segundas e sextas-feiras durante o mês de agosto, por melhores condições laborais, um novo sistema de avaliação e protestam contra a assimetria de salários denunciada nos últimos anos pelos sindicatos do setor.

Também no Porto se faz sentir a greve. Na Loja de Cidadão do Porto, as senhas terminaram uma hora depois de a loja abrir e o registo predial comercial está fechado.