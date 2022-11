Ponte Vasco da Gama vai estar cortada ao trânsito, saiba quando

A Ponte Vasco da Gama vai estar encerrada ao trânsito na noite de quarta para quinta-feira, devido aos trabalhos que estão a decorrer na infraestrutura, informou a Lusoponte.

A interrupção total ao tráfego rodoviário irá ocorrer entre as 23:00 de quarta-feira e as 07:00 de quinta-feira.

Este procedimento decorre da necessidade de verificações topográficas no âmbito dos trabalhos a decorrer nesta ponte

Como alternativa, a Lusoponte sugere a utilização da Ponte 25 de Abril, "cumprindo as restrições impostas nesta travessia, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas", que são apenas permitidos entre as 02:00 e as 05:00.

Em abril, a empresa anunciou a redução da largura das vias até ao início de novembro, devido à realização de obras, embora com a manutenção das seis vias de circulação.

As "alterações na configuração rodoviária" foram consideradas necessárias para a substituição de "quatro tirantes da zona principal".

Os trabalhos, indicou então a empresa, surgiram na sequência de um acidente com um autocarro que ardeu totalmente no tabuleiro da ponte em junho de 2021, o que "causou apenas danos materiais na proteção de quatro tirantes".

A Lusoponte adiantou que haveria a necessidade de proceder "ao corte total ou parcial da ponte para verificações topográficas" em diferentes datas.