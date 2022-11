Jovem de 18 anos detido em Seia por abuso sexual de menor

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por ser suspeito de abusar sexualmente de uma menor, em Seia, e após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretada prisão preventiva.

Em comunicado hoje divulgado, a PJ refere que, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, "localizou e deteve um homem sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática reiterada, desde há aproximadamente três meses, do crime de abuso sexual de uma menor, atualmente com 13 anos".

"Os abusos foram cometidos essencialmente num contexto de coabitação de ambos, em condições análogas às dos cônjuges", salientou esta polícia criminal.

Segundo a PJ, o detido tem vários antecedentes criminais.

O jovem foi presente às autoridades judiciárias, para um primeiro interrogatório judicial, "tendo ficado sujeito à medida de prisão preventiva, suscetível de poder vir a ser convertida em prisão domiciliária, caso se verifiquem as necessárias condições técnicas para esse efeito".