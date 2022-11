Incêndio deflagra em fábrica de bagaço em Ferreira do Alentejo

Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa fábrica de transformação de bagaço de azeitona, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, sem provocar vítimas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Beja indicou à agência Lusa que o alerta para o fogo na fábrica, situada nas proximidades da aldeia de Fortes, no concelho de Ferreira do Alentejo, foi dado às 06:35.

Segundo a mesma fonte, o fogo, que entrou em rescaldo às 09:00, não provocou vítimas. Contactado pela Lusa, o adjunto do comando dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, Marco Custódio, precisou que as chamas atingiram "uma linha" de produção, mais precisamente "cinco ou seis tapetes" transportadores, e outras estruturas.

As operações de combate às chamas mobilizaram bombeiros das corporações de Ferreira do Alentejo, Vila Nova de Milfontes, Aljustrel, Alvito, Serpa, Ourique e Beja, além de militares da GNR, num total de 36 operacionais, apoiados por 14 veículos.