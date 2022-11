Marcelo destaca "sentido de missão e devoção integral" do general Almeida Bruno

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quarta-feira a morte do general João de Almeida Bruno, enaltecendo o militar que serviu o Exército "com independência, sentido de missão e devoção integral".

"O Presidente da República evoca, com respeito, admiração e amizade, o general João de Almeida Bruno, apresentando as suas condolências à família e ao Exército Português, que serviu com independência, sentido de missão e devoção integral", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet.

O general do Exército João de Almeida Bruno morreu esta quarta-feira aos 87 anos no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, anunciou o Ministério da Defesa Nacional, endereçando condolências à família.

De acordo com o Exército, que também expressou "profundo pesar" pela morte do general, o velório vai realizar-se esta quinta-feira, 11 de agosto, a partir das 15:00, na Capela da Academia Militar, em Lisboa, e a missa de Corpo Presente será celebrada na sexta-feira, 12 de agosto, às 14:00, seguindo-se o funeral para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, a partir das 15:00.

O general João de Almeida Bruno nasceu em 30 de julho de 1935, na freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

Integrou o curso na Escola do Exército, local onde teve como colegas de curso Ramalho Eanes, Melo Antunes, Loureiro dos Santos e Jaime Neves.

Na sua carreira foi distinguido com a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, com as medalhas de Valor Militar e da Cruz de Guerra, e com a Ordem Militar de Avis, entre outras condecorações.

Entre vários cargos, foi chefe da casa militar do Presidente da República de maio a setembro de 1974, período em que António de Spínola era chefe de Estado. Foi também comandante do Batalhão de Comandos da Guiné e inspetor-geral do Exército.

Almeida Bruno foi ainda membro da delegação portuguesa às negociações com o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC,), em Londres, em 1974, e do Conselho de Estado.

Ocupou o cargo de comandante da Academia Militar e em dezembro de 1980 nomeado comandante-geral da Polícia da Segurança Pública (PSP). Aquando da revolta das Caldas da Rainha, em março de 1974, prelúdio do 25 de Abril, foi alvo de uma tentativa de assassinato pela polícia política do Estado Novo, a PIDE.