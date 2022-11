As obras de expansão da linha rosa do metro do Porto, na Avenida dos Aliados, vai levar a perturbações no serviço de abastecimento de água nalgumas zonas da cidade. A situação deve-se concretamente a uma intervenção numa conduta principal que se irá sentir este fim de semana entre as 21:00 de sábado e as 12:00 de domingo.

As falhas do fornecimento poderão ser mais evidentes nos períodos de maior consumo e irá fazer-se sentir nalgumas zonas da cidade.

Após a reposição gradual das condições regulares do abastecimento, a Águas e Energia do Porto alerta para a possível ocorrência de alguma turvação natural da água das torneiras.

No comunicado deixado pela Câmara do Porto, esta intervenção permitirá substituir uma conduta centenária por uma infraestrutura nova e será da responsabilidade da empresa Águas e Energia do Porto, em conjunto com a Metro do Porto.

"A nova conduta possibilitará a melhoria do serviço prestado ao cliente final, nomeadamente ao nível da qualidade da água e na redução da probabilidade de roturas e de perdas de água", lê-se no comunicado.