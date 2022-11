A circulação na linha azul do Metro de Lisboa está interrompida entre as estações do Jardim Zoológico e do Parque para realização de trabalhos na via férrea.

A circulação é retomada na terça-feira, às 06:30. Até lá as alternativas são os autocarros 746 e 726. Haverá, assim, dois troços na linha azul entre a Reboleira e as Laranjeiras e entre o Marquês de Pombal e Santa Apolónia.

Em São Sebastião só estará aberta a parte da linha vermelha.