Cadernos de atividades gratuitos vão ajudar a reduzir abandono escolar, diz PCP

O PCP quer tornar gratuito os cadernos de atividades que têm custos equivalentes aos manuais escolares. Jorge Pires, membro do Comité Central, diz que esta solução vai ajudar as famílias portuguesas a reduzir o abandono escolar precoce.

“O acesso gratuito às fichas de exercícios constituirá um importante contributo para combater o abandono e insucesso escolares”, justificou.

Questionado sobre o que espera da posição do PS, o dirigente comunista manifestou convicção de que, “tal como noutros momentos, a insistência em determinadas propostas que são justas e reconhecidas como essenciais pelos pais das crianças, pelas famílias" faça com que "o PS venha a reconhecer a validade da proposta” e a aprove.

Jorge Pires sustentou que “as dificuldades para as famílias só não são maiores, porque ao fim de muitos anos de luta para que os manuais escolares fossem distribuídos gratuitamente, o PCP conseguiu que fosse aprovada uma proposta no Orçamento do Estado, que garantiu que a partir do ano letivo de 2016/2017, o início do processo que levou à gratuitidade para todos os ciclos de ensino até ao secundário”.