Milhares de emigrantes participaram na Procissão das Velas em Fátima

Milhares de emigrantes participaram na peregrinação internacional de agosto em Fátima. A noite desta sexta-feira foi de procissão das velas, com a presença de muitos portugueses que emigraram do país.

As celebrações integram a peregrinação do migrante e do refugiado, no âmbito da Semana Nacional de Migrações, que começou na segunda-feira e termina este domingo.

Após as restrições da pandemia, esta foi a primeira peregrinação de agosto com a capacidade total do santuário.

Este ano, foi o bispo de Fall River, no estado norte-americano de Massachussets, quem presidiu a esta peregrinação de agosto.

A Fátima, chegaram grupos da Polónia, da Alemanha e de Espanha, além de fiéis da Áustria, Bélgica, França, Irlanda, Israel, Itália e

Vietname.