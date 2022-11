Por que motivo vai estar fechado troço da linha azul do metro?

Uma parte da linha azul do metro de Lisboa está encerrada até à próxima terça-feira devido a uma obra na via férrea. A interrupção acontece entre as estações do Jardim Zoológico e do Parque.

O diretor de empreendimentos do metro de Lisboa, Ricardo Machado, adianta que foi realizada uma "mudança no aparelho que permite passar os comboios da linha vermelha para a linha azul".

Com os trabalhos a decorrerem até segunda-feira, a linha azul passa a ter provisoriamente dois troços, da Reboleira às Laranjeiras e do Marquês de Pombal a Santa Apolónia. Para colmatar esta interrupção, as carreiras da Carris foram reforçadas neste período.

Para este ano está prevista uma paragem na linha amarela, que vai afetar a zona do Campo Grande, mas a data ainda não foi divulgada.