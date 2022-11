GNR apreende várias armas na posse de homem acusado de violência doméstica

A GNR de Castelo Branco anunciou este sábado a apreensão, na quinta-feira, de diversas armas brancas e de fogo na posse de um homem acusado de violência doméstica, no concelho da Sertã.

Em comunicado, a GNR dá conta de que o Comando Territorial de Castelo Branco apreendeu duas caçadeiras, duas carabinas de ar comprimido, um sabre, uma catana e 29 munições de diversos calibres, na posse de um homem de 45 anos, já arguido num processo de violência doméstica.

A apreensão decorreu no âmbito do cumprimento de um mandado de busca contra o suspeito, acusado de exercer "ameaças e violência verbal e psicológica, contra a vítima, sua ex-companheira, de 49 anos".

"No decorrer da investigação foi possível apurar que o comportamento do suspeito se mantinha para com a vítima, e a possível existência de armas na sua residência", acrescenta a nota.

O caso foi remetido para o Tribunal Judicial da Sertã. A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público e alerta que denunciar é uma responsabilidade coletiva.