Luís Montenegro avisa que o PSD está de volta e quer governar o país. No regresso da festa do Pontal, marcado pela presença de Pedro Passos Coelho, o líder do PSD acusou o PS de confundir o Estado com o partido e antecipou-se ao Governo com o anúncio de um programa de emergência social para combater os efeitos da inflação.

Montenegro antecipa-se ao Governo em funções e anuncia um programa de emergência social para combater os efeitos da inflação. Medidas que passam por vales alimentare, redução do IRS em 3 escalões, mais um aumento do abono de família e linhas de apoio a IPSS e empresas.

Montenegro diz que está cá para propor, mas também para escrutinar um Governo de "casos e casinhos" como o da contratação de Sérgio Figueiredo para as Finanças.

O líder do PSD promete tirar o Governo das mãos do PS que acusa de empobrecer o país, de não investir na saúde, de continuar a cometer falhas no combate aos incêndios e de não assumir responsabilidades.