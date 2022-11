Passos Coelho divide atenções com Montenegro na Festa do Pontal

Pedro Passos Coelho apareceu na Festa do Pontal e dividiu atenções com o novo líder.

Passos Coelho quis marcar presença no regresso da Festa do Pontal e garante que veio mesmo só para dar uma força à nova liderança do PSD, que ainda não tem dois meses em funções.

À SIC, a direção do partido diz que a presença do antigo líder não ofusca nem causa qualquer incómodo, antes pelo contrário, que foi a presença de Passos que ajudou a que o regresso da Festa do Pontal tenha sido considerado pela nova liderança um sucesso.

O PS já aproveitou a última aparição para dizer que é Luís Montenegro que está na sombra de Passos Coelho.

A estratégia de Montenegro é abraçar o passado em vez de o negar para tentar transformá-lo em curriculum em vez de cadastro.

Passos aparece pouco publicamente e quando aparece raramente fala, mas nos últimos tempos tem intensificado a presença e as intervenções.