O corpo do homem, de 33 anos, desaparecido desde sábado na barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), foi esta quarta-feira encontrado por um popular, revelou fonte dos bombeiros.

"O corpo foi encontrado, às 10:45, por um popular, fora da água, na beira da albufeira" e "cerca de um quilómetro acima" da área onde os bombeiros têm estado a mergulhar, disse à agência Lusa o comandante da corporação de Bombeiros de Ponte de Sor, Simão Velez.

Tanto o comandante como fonte da GNR contactada pela Lusa explicaram que, agora, o óbito ainda terá de ser validado pelo delegado de saúde, sendo depois o corpo transportado para os serviços de medicina legal.

As buscas por este homem, que desapareceu na barragem de Montargil no sábado à tarde, quando se encontrava na água com a filha de 5 anos, tinham entrado esta quarta-feira no quinto dia.

A filha, que também caiu à água e entrou em situação de pré-afogamento, ainda foi retirada da barragem com vida, por populares.