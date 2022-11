Mulher grávida de 8 meses assassinada no Barreiro, marido já foi detido

A Polícia Judiciária deteve um homem de 31 anos suspeito do homicídio da companheira, de 38, grávida de oito meses, praticado com arma branca na localidade do Barreiro, distrito de Setúbal.

"O suspeito foi intercetado pela PSP, no aeroporto de Lisboa, na sequência de solicitação do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, após recolha de informação sobre eventual fuga para o estrangeiro", refere a nota divulgada.

A investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária.

De acordo com o jornal Público, o casal é de origem cabo-verdiana e o homem preparava-se para sair do país quando foi detido pelas autoridades. A mesma fonte refere que o crime terá acontecido na passada terça-feira.

O detido, já conduzido ao Departamento da Polícia Judiciária de Setúbal, vai ser apresentado às autoridades judiciárias competentes.

Segundo o Correio da Manhã, o homem anunciou o crime na conta pessoal que tem no Facebook, tendo apagado a mensagem pouco depois.